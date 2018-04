Oposição no Irã inspira exilados Os protestos da oposição no Irã se tornaram um exemplo para os exilados venezuelanos. "Sei que é fácil dizer isso aqui do ar-condicionado de Miami, mas os venezuelanos precisam protestar mais, ser mais agressivos contra o governo Hugo Chávez, senão ele nunca vai deixar o poder", diz Ernesto Ackermann, presidente da organização Cidadãos Independentes Venezuelano-Americanos. Ramón Peraza, dono do restaurante de comida venezuelana Café Canela, diz nunca ter sido politizado. Mas a empresa de serviços elétricos que ele dirigia em Caracas, prestadora de serviços para a companhia estatal, foi transformada em uma cooperativa pelo governo de Chávez. "Eu não conseguia mais ganhar dinheiro. Tive de vir pra cá e mudar de profissão", disse Peraza, há dois anos em Weston. Ele não tem previsão de quando voltará à Venezuela. Está esperando Chávez sair. "Acho que vamos ter de fazer como no Irã, nos revoltar."