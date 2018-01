Oposição paraguaia escolherá candidato presidencial O Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA) elegerá no domingo o candidato presidencial que concorrerá nas eleições de abril de 2003 com o governista Partido Colorado, que está há 55 anos no poder. Cerca de 400 mil filiados irão às urnas para escolher entre Julio César Franco, Luis Alberto Wagner ou Martín Sanemann. As últimas pesquisas sobre intenção de voto realizadas por diferentes meios de comunicação atribuem a Franco 41% das preferências, contra 32% para Wagner e 28% para Sanemann. Franco, ex-vice-presidente na atual administração de Luis González Macchi, renunciou ao cargo em outubro; Wagner vinha atuando como deputado e Sanemann, como governador do departamento (Estado) Central.