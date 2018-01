Oposição paraguaia monta gabinete paralelo O principal partido da oposição do Paraguai, o Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), montou hoje um gabinete paralelo e voltou a exigir que o presidente Luis González Macchi renuncie para dar lugar ao vice, Julio César Franco, eleito no ano passado pelo PLRA. A oposição paraguaia pressionou pela renúncia de Macchi durante toda a semana, alegando que seu gesto serviria para salvar o país da grave crise econômica e social em que se encontra. Hoje o presidente do PLRA, Miguel Abdón Saguier, anunciou o gabinete "na sombra", antecipando-se a uma renúncia.