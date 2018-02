Oposição pede à junta golpista eleições no Níger A oposição política do Níger pediu neste sábado à junta militar que na quinta-feira tomou o poder por meio de um golpe de Estado que promova eleições no prazo mais breve possível e devolva o poder aos civis. O pedido da oposição nigerina veio à tona em um dia no qual milhares de pessoas saíram às ruas de Niamei, a capital do país rico em urânio, para manifestar apoio à junta que derrubou o presidente Mamadou Tandja depois de ele ter permanecido no cargo meses além do previsto por seu mandato.