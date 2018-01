Oposição pede desobediência civil na Venezuela A oposição radical venezuelana conclamou hoje a população à "desobediência cidadã ativa e generalizada", e exortou os eleitores a não comparecerem aos postos do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) para confirmar mais de 1 milhão de assinaturas postas sob suspeita pelo organismo. A assinaturas constam de uma lista de 3,4 milhões de firmas apresentadas pela oposição para solicitar a convocação de um plebiscito que poderia revogar o mandato do presidente venezuelano, Hugo Chávez. Faltam 600 mil assinaturas para que se atinja o número necessário para a convocação do referendo. O CNE vai convocar os eleitores cujas assinaturas foram postas sob suspeita para confirmá-las entre os dias 18 e 22. Num comunicado publicado no jornal El Nacional, o Bloco Democrático, um dos mais radicais grupos de oposição a Chávez, afirma que "o restante da oposição não deve seguir fazendo o jogo do regime, sob o risco de cruzar a linha da cumplicidade e da traição à pátria". "Neste momento, se desencadeia uma grave crise nas Forças Armadas que, finalmente, se decidirá em nosso favor", prossegue o comunicado. Por sua vez, Chávez voltou a criticar o presidente americano, George W. Bush, durante a transmissão de seu programa dominical Alô, Presidente. Ele qualificou Bush de "uma verdadeira ameaça para o mundo" e o acusou de ter "seqüestrado" o ex-presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. "A extrema direita histórica dos EUA, belicista, lamentavelmente impera hoje na Casa Branca", disse Chávez, reiterando que a administração Bush financia organizações e grupos de oposição da Venezuela para retirá-lo do poder. E assegurou que os conflitos e distúrbios dos últimos dias, que deixaram pelo menos oito mortos, são parte de um plano custeado por Washington. "Agora temos o governo dos EUA seqüestrando presidentes", disse em referência a Aristide, segundo Chávez, vítima de "um seqüestro relâmpago". "Que nem pensem em fazer a mesma coisa aqui na Venezuela, pois se confrontariam com uma pequena surpresa", discursou. Chávez pediu também a seus partidários que "revisem todas as assinaturas que pedem o referendo revogatório, incluindo as que já foram validadas (pelo CNE), assim que elas forem publicadas". Já a oposição moderada recebeu hoje do CNE a relação de assinaturas válidas e sob suspeita para cruzar com sua própria base de dados. À entrega dessas informações estava condicionado um diálogo para que a oposição aceite o processo de confirmação das assinaturas.