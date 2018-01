Oposição pede união para derrubar Saddam Um influente grupo de oposição iraquiano, o Conselho Supremo para a Revolução Islâmica, reiterou hoje a determinação de derrubar o governo do presidente Saddam Hussein e conclamou outras agremiações opositoras e estabelecerem as "regras de Deus sobre a Terra". A assembléia geral do conselho deste ano foi realizada em Teerã. Hoje, ao final de dois dias de encontros, o grupo reelegeu o aiatolá Mohammed Baqir al-Hakim como líder. "Salientamos a importância da continuidade de ações rápidas para a derrubada do tirânico regime de Saddam e a dependência do potencial de nosso povo para estabelecer as regras de Deus sobre a Terra e a reconquista da liberdade, justiça e independência", afirmou o grupo. O Conselho, que é baseado no Irã, tem um grande número de seguidores entre os muçulmanos xiitas, que formam a maioria do povo iraquiano.