Oposição polonesa vence eleições e promete reformas econômicas A oposição de centro-direita na Polônia venceu as eleições de domingo no país e nesta segunda-feira declarou que buscará uma aliança no Parlamento para levar adiante reformas econômicas e um redirecionamento do país dentro da União Européia (UE). A Plataforma Cívica derrotou o conservador partido da Lei e Justiça do primeiro-ministro Jaroslaw Kaczynski, depois que um número recorde de poloneses compareceu às urnas pare rejeitar o conservadorismo social e o isolacionismo. O líder da Plataforma Cívica, Donald Tusk, deve se tornar premiê do novo governo, e o Partido dos Camponeses, centrista, deve ser seu parceiro de coalizão. "Teremos que criar a fórmula mais ampla possível para cooperação com todos que quiseram retirar o Lei e Justiça do poder", disse a uma rádio local Bronislaw Komorowski, número dois do Plataforma Cívica. De acordo com resultados preliminares, a legenda ficou com 41,6 por cento dos votos, o que lhe garante 208 assentos na Câmara dos Deputados -- um pouco menos que a maioria de 231. Os resultados finais devem ser divulgados na terça-feira. Kaczynski, cujo partido ficou com mais de 30 por cento dos votos, concedeu a derrota. O irmão gêmeo dele e presidente do país, Lech, não enfrentará eleições até 2010, mas partidos de oposição deverão ter assentos suficientes no Parlamento para acabar com seu poder de veto. O presidente escolherá o próximo premiê, após o novo Parlamento se reunir pela primeira vez, no dia 5 de novembro.