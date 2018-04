Oposição quer cortar poderes de Musharraf Depois de ganhar as eleições parlamentares desta semana, o Partido Popular do Paquistão, maior partido de oposição do país, quer cortar poderes do presidente Pervez Musharraf - entre eles, o seu direito de dissolver o Parlamento. O artigo da Constituição que dá este poder ao presidente havia caído em 1988, mas foi restaurado depois que Musharraf assumiu, em 99.