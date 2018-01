Oposição quer EUA por 2 anos no Iraque O presidente do principal movimento iraquiano da oposição, Congresso Nacional Iraquiano (CNI), Ahmed Chalbi, quer que os Estados Unidos mantenham as suas tropas no território do seu país dois anos após a queda de Saddam Hussein. "Os soldados norte-americanos devem permanecer no Iraque até a realização das primeiras eleições e até ser instaurado um governo democrático", afirmou Ahmed Chalabi numa entrevista transmitida pelo canal de televisão norte-americano CBS, considerando que dois anos é "o tempo mínimo desejável". Chalabi desmentiu ter dito, antes da guerra, que as forças armadas iraquianas seriam aniquiladas pouco depois da entrada das tropas norte-americanas no seu território. ?É falso", afirmou. Segundo Chalabi, os próprios serviços de informação norte- americanos (CIA) já admitiram os seus erros de apreciação sobre a resistência do regime iraquiano. Por fim, o líder do CNI afirmou não ser candidato a um cargo no Iraque depois da queda do regime do presidente Saddam Hussein. Veja o especial :