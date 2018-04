Oposição quer investigar propaganda oficial na Argentina

Segundo a deputada Patrícia Bullrich, o Departamento Anticorrupção deverá investigar a "evidente e ampla discriminação na utilização dos recursos públicos em favor de um meio de comunicação que contém em sua programação diária emissões propagandísticas destinadas a apoiar diretamente o governo".

Na contramão da publicidade oficial destinada o Canal Nove, o Canal Trece, primeiro colocado em audiência e pertencente ao Grupo Clarín, crítico do governo Kirchner, recebeu somente 5% das verbas. Ao longo de 2010 diversas denúncias, com base em dados oficiais, indicaram que o governo também privilegiou com publicidade oficial jornais alinhados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.