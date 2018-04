Oposição quer julgar membros do governo por acidente de trem Líderes da oposição argentina anunciaram ontem que na próxima semana pedirão um julgamento político do ministro de Planejamento e Obras Públicas, Julio de Vido, braço direito da presidente Cristina Kirchner na área econômica. A Coalizão Cívica alega que De Vido tem "responsabilidades políticas na catástrofe" do descarrilamento quarta-feira de um trem na estação de Once, em Buenos Aires. O acidente provocou a morte de 50 pessoas e ferimentos em 703.