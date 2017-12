Oposição quer processar Chávez por malversação de fundos A oposição venezuelana encaminhou hoje à Justiça um pedido de abertura de processo, por suposta malversação de fundos públicos, contra o presidente Hugo Chávez, que poderá resultar num processo de impeachment. A petição foi apresentada à Procuradoria-Geral da Venezuela por um grupo de 23 deputados e dirigentes da Confederação de Trabalhadores da Venezuela, a maior central sindical do país, que lidera a oposição ao chefe de Estado. Segundo a denúncia, Chávez e quatro de seus ministros estão envolvidos num desvio de US$ 2,4 bilhões. O dinheiro, pertencente a um fundo especial (Investimento para Estabilização Macroeconômica), foi usado para saldar dívidas do Estado venezuelano com o funcionalismo público, segundo informou o ex-ministro das Finanças Nelsón Merentes - um dos processados. Chávez alega, em sua defesa, que as leis vigentes no país lhe permitem claramente remanejar os recursos do fundo. Os deputados e sindicalistas lembraram, no entanto, que, por muito menos, o ex-presidente Carlos Andrés Pérez foi destituído do cargo (maio de 1996) por malversação de fundos secretos do Estado e condenado a 2 anos e 4 meses de detenção. "O caso pelo qual Andrés Pérez foi levado a julgamento é nada diante da elevada soma desviada por Chávez", destacou o deputado opositor Andrés Velásquez. Se acatar a denúncia, a Procuradoria-Geral deverá pôr em marcha o chamado julgamento de mérito - um procedimento pelo qual o Tribunal Supremo de Justiça determina se existem ou não motivos para processar o presidente.