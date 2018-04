Oposição quer saída de Zelaya Congressistas do Partido Nacional de Honduras, de centro-direita, disseram ontem que pedirão o impeachment do presidente Manuel Zelaya por desrespeito a decisões da Justiça. Zelaya ordenou ontem que continuem os preparativos para a consulta popular, planejada para ocorrer amanhã, na qual os eleitores deverão decidir se aceitam a realização de um referendo, em novembro, que autorize uma reforma constitucional para permitir ao presidente concorrer a um segundo mandato. A proposta de consulta foi declarada ilegal pela Justiça, o Congresso, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Na noite de quinta-feira, congressistas hondurenhos começaram a discutir a possibilidade de destituir Zelaya - aliado do venezuelano Hugo Chávez - e nomear o presidente do Congresso, Roberto Micheletti, para o lugar dele. Zelaya também se recusa a obedecer uma decisão da Corte Suprema que o obriga a readmitir no cargo o chefe das Forças Armadas hondurenhas, general Romeo Vásquez, punido por negar-se a dar apoio logístico e segurança para a realização da consulta.