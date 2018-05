Oposição rejeita proposta africana de diálogo com Kadafi

TRÍPOLI

Com apoio de países europeus, rebeldes líbios recusaram ontem os termos de um acordo proposto pela União Africana (UA) - e aceito pelo ditador Muamar Kadafi - que propunha uma solução política para a crise da Líbia. O plano, apresentado por uma delegação africana enviada a Trípoli e Benghazi, não previa a renúncia de Kadafi, precondição imposta pelos opositores a qualquer tipo de diálogo.

"O coronel e seus filhos devem sair imediatamente se eles quiserem se salvar", disse Mustafa Abdul-Jalil, chefe do conselho rebelde. "Caso contrário, o povo vai pegá-los."

Em entrevista a um canal de TV francês, Saif al-Islam Kadafi - filho que estava sendo preparado para suceder ao ditador - disse que é "ridículo" imaginar que seu pai concordará em renunciar. "Queremos trazer uma elite jovem para governar o país e administrar assuntos locais. Queremos novo sangue para o futuro da Líbia. Mas falar sobre a saída (de Kadafi) é verdadeiramente ridículo."

Liderada pelo presidente sul-africano, Jacob Zuma, a delegação chegou ontem a Benghazi, a capital rebelde, onde foi recebida com protestos. Opositores acusaram os emissários africanos de serem aliados de Kadafi.

Embora tenham ido à Líbia propor uma negociação rumo à democracia, três dos cinco líderes que integraram a missão chegaram ao poder por meio de golpes, destacaram os líderes rebeldes.

Além do presidente sul-africano, fazem parte da iniciativa os líderes da República Democrática do Congo (RDC), Mauritânia, Uganda e Mali.

No domingo, Kadafi recebeu os presidentes africanos e disse que concordaria com um cessar-fogo para iniciar negociações de paz. Além do diálogo, o plano previa a imposição de um corredor humanitário, proteção a estrangeiros que ainda estão na Líbia e suspensão dos ataques da Otan.

A aliança ocidental não apoia o processo africano, mas já fala abertamente sobre uma futura negociação política. "Não há solução puramente militar para a crise na Líbia", disse o secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen. / REUTERS