Oposição rejeita reunir-se com Evo Os governadores dos departamentos (Estados) bolivianos de Santa Cruz, Beni, Tarija e Chuquisaca recusaram ontem o convite do presidente boliviano, Evo Morales, para discutir o novo modelo de autonomia departamental. A resposta frustrou o que seria o primeiro gesto de aproximação de Evo desde a promulgação da nova Constituição, no sábado.