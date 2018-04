Oposição relata ataques aéreos durante trégua Ativistas da oposição na Síria disseram ontem que forças leais ao presidente Bashar Assad usaram caças para bombardear focos rebeldes do Exército Sírio Livre em várias regiões do país. São os primeiros relatos de ataques aéreos dentro do período de trégua iniciado na sexta-feira no feriado religioso muçulmano Eid al-Adha. O enviado de paz Lakhdar Brahimi esperava usar o cessar-fogo de quatro dias para abrir uma brecha para encerrar o conflito, que dura 19 meses e matou cerca de 32 mil pessoas. O Exército sírio afirmou que respondeu a ataques feitos por insurgentes a suas posições.