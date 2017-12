Oposição reúne milhares de manifestantes em Caracas Centenas de opositores venezuelanos se concentravam no centro de Caracas hoje de manhã para participar de uma marcha contra o governo do presidente Hugo Chávez e exigir a realização, até 19 de agosto, de um referendo sobre a permanência dele no poder até o fim mandato em 2006. As forças de segurança também tomavam posição em pontos estratégicos da cidade para impedir a repetição dos atos de violência de manifestações antigovernamentais anteriores, que deixaram dezenas de mortos e feridos. Nos últimos dias, a tensão política no país se elevou e pelo menos duas pessoas morreram na semana passada. A manifestação é patrocinada pela coalizão opositora Coordenação Democrática e centrais sindicais. Sob o lema "Gracias Venezuela", centenas de antichavistas ocuparam cinco pontos de Caracas, de onde partiriam até o centro, gritando lemas em favor do referendo. Na quinta-feira, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciou que a oposição conseguiu reunir as 2,4 milhões de assinaturas para convocar o plebiscito. "Esta passeata não é apenas uma comemoração da decisão histórica do CNE, mas acima de tudo o início de uma campanha eleitoral (pelo afastamento do presidente)", sintetizou o líder opositor Oscar Pérez. "Hoje começa uma luta vitoriosa pelo referendo revogatório (do mandato de Chávez) que tem de ser realizado em 8 de agosto, como estabelece o pacto firmado com o governo", acrescentou Manuel Cova, secretário-geral da CTV, principal central sindical da frente de oposição ao governo. Os chavistas estão decididos a responder com outra marcha amanhã, que, a exemplo da manifestação da oposição, sairá de vários pontos da cidade para uma grande concentração no centro. "Dali, vamos anunciar as estratégias do povo boliviano em defesa da soberania nacional", explicou o deputado governista Darío Vivas.