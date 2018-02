Oposição romena quer impeachment do presidente

A moeda romena, o leu, ficou sob pesada pressão de venda após a divulgação dos planos de suspender o presidente. O euro subiu para uma máxima de 4,4715 leus.

Eugen Nicolaescu, parlamentar do Partido Liberal, afirmou que a coalizão, de inclinação esquerdista, vai entregar 17 páginas de documentos sobre o impeachment para o Parlamento até o fim do dia. Ele não quis dizer por que Basescu, de centro-direita, deve sofrer o processo, mas a coalizão o acusa de exceder sua autoridade e de intrometer-se nas instituição do país.

Na terça-feira, os legisladores expulsaram os porta-vozes de ambas as casas do Parlamento, ambos aliados de do presidente, e os substituíram por políticos próximos ao primeiro-ministro. Basescu e Ponta vêm brigando pelo poder desde que Ponta foi eleito, no dia 7 de maio. As informações são da Associated Press.