Oposição russa diz que 220 soldados da Rússia morreram lutando na Ucrânia

O proeminente dissidente Boris Nemtsov estava trabalhando no relatório, no momento de seu assassinato em fevereiro. A partir de relatos da imprensa, testemunhas de parentes e outros representantes de soldados mortos e de fontes confidenciais, o relatório sustenta que centenas de soldados russos morreram na guerra, que já custou à Rússia centenas de milhões de dólares.

O ativista oposicionista Ilya Yashin, que apresentou o relatório em Moscou, disse que estimativas conservadoras mostram que pelo menos 220 soldados russos morreram em dois confrontos no leste ucraniano no ano passado. Segundo ele, o número de mortos deve ser bem maior, mas foram computados apenas as mortes confirmadas.

O Ministério da Defesa russo nega que qualquer de seus soldados tenham lutado na Ucrânia. / Associated Press