Oposição sai na frente na Ucrânia, segundo pesquisas O candidato de oposição à Presidência da Ucrânia, Viktor Yushchenko, recebeu a maioria dos votos neste domingo, mas não conseguirá escapar de um segundo turno, de acordo com uma pesquisa de boca-de-urna realizada por um consórcio de institutos de pesquisa e organizações não-governamentais. Yushchenko obteve 45% dos votos, seguido pelo atual primeiro-ministro Viktor Yanukovych, com 37%, informam os responsáveis pela pesquisa que ouviu 20.000 pessoas em todo o país. Mais cedo, a agência de notícias russa ITAR-Tass havia informado que Yanukovych liderava nas apurações, citando a assessoria do candidato da situação.