Oposição sai na frente nas eleições da Coréia O maior partido de oposição da Coréia do Sul saiu na frente nas eleições locais de hoje, vistas como o principal teste para o pleito presidencial de dezembro, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap. Candidatos do Grande Partido Nacional garantem que venceram em 11 dos 16 distritos onde houve disputa para prefeito e governador, enquanto que o governante Partido Democrático Milênio teria assegurado a vitória em apenas quatro deles e os Liberais Democratas Unidos, em um. O comparecimento às urnas foi um dos menores já registrados na história do país: apenas 48% dos 34,7 milhões de eleitores registrados. Os resultados finais deverão ser conhecidos amanhã.