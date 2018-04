Oposição salvadorenha pede recontagem voto por voto

Centenas de seguidores e dirigentes do Arena marcharam às proximidades do hotel onde está sendo realizada a contagem final dos votos, mas tropas de choque da polícia montaram uma barricada e impediram a passagem dos manifestantes.

A revisão dos votos está sendo acompanhada por representantes dos partidos, observadores internacionais, pela procuradoria geral e pela procuradoria para a defesa de direitos humanos.

O presidente do Comitê Executivo Nacional do Arena, Jorge Velado, exige que a recontagem seja feita voto por voto. No entanto, o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, Eugenio Chicas, explicou que o artigo 212 da Lei Eleitoral prevê que a contagem final será feita com a revisão de todas as atas das urnas e, se a diferença entre os votos impugnados não for maior que a diferença entre um partido e outro, a revisão se encerra. Fonte: Associated Press.