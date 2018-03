Oposição síria denuncia execução de pelo menos 200 civis em Daraya

CAIRO - Grupos opositores da Síria denunciaram neste domingo, 26, que pelo menos 200 corpos de civis, supostamente executados por "shabiha" (milicianos pró-governo), foram encontrados na cidade de Daraya, periferia de Damasco. O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) havia informado a morte de cerca de 50 pessoas na mesquita Abu Suleiman al Dirani na mesma cidade.

Nas últimas horas, foram encontrados mais corpos do massacre em Daraya. Ativistas sírios divulgaram um vídeo no qual se pode ver dezenas de pessoas mortas, a maioria homens, no porão de um prédio, enquanto o autor da gravação acusa os "shabiha" pelo massacre. Não é possível confirmar a autenticidade do vídeo.

A rede de ativistas Comitês de Coordenação Local afirmou que mais de 300 pessoas foram executadas, elevando o total de mortos nos últimos dias em Daraya para 633. A rede tambén denunciou a detenção de 1.755 pessoas.

Embora a maior parte dos cadáveres esteja no porão da mesquita, os opositores denunciam que as forças do regime de Bashar Assad atacaram casa por casa para continuar com o massacre em Daraya. "As forças do regime realizaram um de seus ataques mais bárbaros contra uma cidade que se tornou famosa por seu compromisso com a não violência", assinalaram os Comitês em comunicado, assegurando que há dezenas de mulheres e crianças entre os mortos.

As tropas de Assad conseguiram tomar na sexta-feira o controle da cidade após vários dias de bombardeios com artilharia e aviação.

Com Efe