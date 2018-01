Oposição suspende marcha e evita choque com chavistas Um dia depois de o Grupo de Amigos da Venezuela emitir uma nota pedindo moderação ao governo e à oposição venezuelanos, a coalizão opositora Coordenação Democrática suspendeu hoje uma marcha programada para terminar na sede do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) - mesmo local onde se manifestavam centenas de partidários do presidente Hugo Chávez. O Grupo de Amigos é integrado por Brasil, EUA, Chile México, Espanha e Portugal e na véspera expressou sua "preocupação" com o desrespeito ao compromisso assumido por governo e oposição de evitar a violência na Venezuela e com a indefinição política no país. Convocados pelos partidos que apoiam o governo, os chavistas foram até a sede do TSJ para protestar contra a sentença de uma das câmaras, a Sala Eleitoral, do tribunal de considerar válidas mais de 800 mil assinaturas que pedem a convocação de um referendo para revogar o mandato de Chávez. Embora a sentença num primeiro momento pareça favorecer a oposição, ela pode resultar num impasse jurídico que postergaria ainda mais a definição sobre a validade das assinaturas, segundo analistas ligados à oposição e ao governo. Na quinta-feira, outra câmara do TSJ, a Sala Constitucional, havia determinado que a Sala Eleitoral não tinha jurisdição sobre a questão das assinaturas, que vinha sendo conduzida pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE). O impasse jurídico deve ser resolvido pelo plenário do TSJ, que tende a reverter a decisão da Sala Eleitoral, devolvendo a matéria ao CNE. O processo no tribunal supremo está sujeito a recursos que podem dar ao governo Chávez tempo suficiente para inviabilizar o referendo revogatório.