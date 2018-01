Oposição tailandesa requer anulação da eleição

O requerimento, apresentado nesta terça-feira ao Tribunal Constitucional, diz que o pleito foi inconstitucional por várias razões, além de pedir a dissolução do governo da primeira-ministra Yingluck Shinawatra.

A premiê convocou as eleições de domingo numa tentativa de neutralizar os protestos contra seu governo, que não perderam força desde que foram iniciados, três meses atrás.

O Partido Democrático boicotou a eleição e manifestantes alinhados à legenda prejudicaram a votação em Bangcoc e no sul do país, redutos da oposição, o que impediu que milhares de pessoas fossem às urnas. Fonte: Associated Press.