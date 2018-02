Oposição taiuanesa volta a protestar para pressionar o governo A oposição taiuanesa voltou a protestar hoje para manter a pressão sobre o governo do país, duas semanas depois de uma conturbada eleição presidencial. Cerca de 15.000 pessoas saíram às ruas de Taipé para exigir a recontagem dos votos das contestadas eleições de 20 de março, vencidas pelo presidente Chen Chui-bian por apenas 0,2 ponto porcentual de vantagem sobre seu principal rival, Lien Chan. O governo já aceitou a recontagem, mas situação e oposição ainda divergem sobre os procedimentos e métodos do processo. Também neste sábado, Chen cancelou sua primeira viagem para fora da capital desde a eleição, realizada um dia depois de um misterioso atentado que deixou o presidente levemente ferido e também foi usado pela oposição para levantar suspeitas de irregularidades. O gabinete de Chen disse que fortes chuvas forçaram o cancelamento de uma visita do presidente a Kuantien para prestar homenagens a seus ancestrais em templos da região. Chen também planejava visitar Tainan, uma cidade no sul do país onde ocorreu o atentado contra ele. Apesar disso, Chen não deveria visitar o local onde foi baleado ao lado de sua vice, Annette Lu, que também ficou levemente ferida.