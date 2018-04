'Oposição tem chance inédita contra Chávez'

Pela primeira vez, a oposição venezuelana tem a chance de enfrentar de igual para igual o presidente Hugo Chávez, no poder há 13 anos, na eleição presidencial de outubro. A avaliação é de Luis Vicente León, diretor do Datanalisis, um dos mais importantes institutos de pesquisas de opinião da Venezuela. Em entrevista ao Estado, León explica que o candidato da oposição, Henrique Capriles Radonski, de 39 anos, governador do Estado de Miranda e ex-prefeito de Baruta, um distrito de Caracas, combina juventude e experiência.

Além disso, Capriles vem legitimado por sua votação nas primárias, nas quais teve 62% dos 3 milhões de votos - em si um feito para a oposição, que Chávez tenta agora desqualificar, com a ordem da Justiça para que lhe sejam entregues as atas eleitorais. León explica também a popularidade de Chávez: "Ele mantém um acompanhamento dos problemas reais. É paradoxal, porque não os resolve, mas o fato de acompanhá-los é o bastante." A seguir, trechos da entrevista:

Henrique Capriles tem chances frente a Hugo Chávez nas eleições de outubro?

Sim, pela primeira vez a oposição tem a capacidade de enfrentar Chávez de igual para igual. Antes, nenhum candidato da oposição pôde nem sequer chegar perto de Chávez. Pela última pesquisa, que realizamos antes das primárias, Chávez estava à frente 4 pontos dos candidatos da oposição, por 43% a 39%. Como ainda não tinha sido definido o candidato, a pesquisa colocava Chávez contra qualquer um dos 5 candidatos.

Capriles era o mais forte dos 5 candidatos para enfrentar Chávez?

Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, porque sua candidatura sai muito forte pela legitimidade das primárias, nas quais teve um triunfo muito contundente (62% dos votos). Além disso, ele é também o adversário mais forte de Chávez pelo seu discurso de não confrontação. Os candidatos anteriores da oposição colocavam Chávez no centro do debate, por meio da confrontação. Capriles faz o contrário. Ele se coloca como alguém que quer trabalhar com todos, como um pragmático, que quer resolver os problemas reais. Além disso, ele procura arrebanhar a população mais pobre, com uma plataforma voltada para as massas, para a maioria, em vez do empresariado. Sua mensagem é de unidade, de respeito ao adversário. E ele ainda combina juventude com experiência.

Por que Chávez ainda é tão popular, depois de 13 anos no poder?

Por sua conexão tão forte com os problemas do cotidiano de uma sociedade tão pobre. Ele mantém um acompanhamento dos problemas reais. É paradoxal, porque não os resolve, mas o fato de acompanhá-los é o bastante.

Os venezuelanos se queixam muito da criminalidade. Esse é o maior problema para o presidente Chávez?

Esse é o maior problema para os venezuelanos, mas não para Chávez. Quanto maior a percepção de insegurança dos venezuelanos, maior a popularidade de Chávez, e quando essa percepção cai, a popularidade dele também cai. Parece uma loucura dizer isso. Mas o fato é que a maioria da população não responsabiliza Chávez pela criminalidade. E ela desvia suas preocupações de problemas microeconômicos, como a inflação, o desabastecimento e o desemprego. Por esses, sim, a população responsabiliza Chávez.

E qual desses é o que tem maior custo político para ele?

A inflação e o desemprego.

A inflação, de 27%, é bastante alta. Mas o índice oficial de desemprego na Venezuela, de 8%, não parece tão alto. Sim, mas uma grande parte da população considerada empregada está na informalidade (46% dos trabalhadores). E ela é percebida pela população como desemprego.

O câncer ajudou na popularidade de Chávez?

No começo, sim, gerou solidariedade. Mas isso durou muito pouco. Não é bom ter um candidato doente. De setembro a outubro, Chávez perdeu 10 pontos (porcentuais de intenção de voto). Tanto que quando ele entendeu que a doença já não lhe rendia dividendos políticos passou a dizer que estava completamente recuperado, como se fosse uma magia, como se fosse Harry Potter vencendo Lord Voldemort.

A tentativa da Justiça de confiscar as atas de votação pode prejudicar a oposição, causando insegurança nos que votam contra o governo?

Sem dúvida, esse é o objetivo de Chávez. Ele sabe muito bem que a oposição não pode entregar as atas à Justiça, que as pessoas foram votar porque receberam a garantia de que as atas seriam queimadas, e a sua segurança seria muito deteriorada se a oposição as entregasse. O que Chávez está tentando é acalmar a base chavista, porque ele tinha dito que a oposição era insignificante, chamava os oposicionistas de esquálidos. Ele está tentando colocar sob suspeita a participação dos 3 milhões de eleitores nas primárias, que foi um feito muito significativo para oposição. Ele quer semear o medo nos eleitores independentes, dizendo: 'é Chávez ou o caos'. Ele sabia que a oposição reagiria como reagiu (recusando-se a entregar as atas) e quer colocá-la no plano dos radicais, de 'fascistas', que queimam documentos para não os entregar à Justiça, quando na verdade é ele quem está cometendo um ato abusivo, usando as instituições de acordo com seus interesses.