Oposição tenta convencer eleitor a votar sem medo O candidato opositor à presidência da Venezuela na eleição de domingo, Henrique Capriles Radonski, encerrou ontem sua campanha com dois comícios gigantescos nos Estados Apure e Lara, no oeste do país, afirmando que, após a votação, "os venezuelanos não serão obrigados a vestir uma camiseta vermelha para ter acesso aos seus direitos". Capriles se referia às denúncias da oposição de que o governo de Hugo Chávez obrigou funcionários públicos a participar de seu ato de encerramento de campanha, em Caracas.