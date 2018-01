Oposição toma Herat e está próxima de Cabul A opositora Aliança do Norte tomou hoje Herat, a principal cidade da região oeste do Afeganistão, como parte de sua ofensiva contra as tropas da milícia do Taleban, e se encontra agora "nos portões de Cabul", informou o porta-voz da oposição, Mohamed Abil. Um alto funcionário do Ministério da Informação taleban, que pediu para não ser identificado, afirmou que "possivelmente Herat tenha caído". Em outra frente, Abil afirmou que as tropas da Aliança do Norte estão próximas da última fortaleza taleban no norte do país - Kunduz. Ele disse também que as forças opositoras capturaram hoje a província nortista de Baghlan. As duas áreas são povoadas principalmente pela etnia pashtun - a mesmo grupo étnico do Taleban -, enquanto que o restante da região norte é dominada por tajiques, usbeques e muçulmanos xiitas.