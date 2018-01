Oposição ucraniana desocupa Prefeitura de Kiev

Esta semana, os últimos de um total de 234 ativistas detidos saíram da prisão como parte de uma anistia, que também exige que a oposição libere os prédios ocupados em Kiev e em outras cidades do país.

Os manifestantes haviam tomado a Prefeitura no dia 1º de dezembro, cerca de uma semana depois dos massivos protestos que eclodiram contra a decisão do presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, de abandonar a negociação de um tratado político e econômico tão esperado com a União Europeia. Fonte: Associated Press.