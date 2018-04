Oposição vai à OEA contra 'festa do golpe' de Chávez

A oposição venezuelana fez ontem uma acusação formal na Organização dos Estados Americanos (OEA) contra o presidente Hugo Chávez por sua intenção de comemorar os 20 anos de sua fracassada tentativa de golpe de 4 de fevereiro de 1992. A aliança antichavista Mesa da Unidade Democrática (MUD) entregou uma carta endereçada ao secretário-geral da OEA, José Miguel Insulza, na qual pede à organização que repudie a celebração.

"A comemoração constitui uma violação do espírito da Carta Democrática Interamericana", afirmou Enrique Ochoa, coordenador da Comissão de Lutas da MUD. Amanhã, aviões e helicópteros de guerra da Força Armada Nacional Bolivariana cruzarão os céus de Caracas durante uma parada militar para celebrar o aniversário da tentiva de derrubar o governo do presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979 e 1989-1993).

Para analistas venezuelanos ouvidos pelo Estado, por trás da insistência de Chávez de querer comemorar os 20 anos está uma estratégia política para legitimar a ação dos golpistas liderados pelo presidente que, na época, era tenente-coronel do Exército. "Chávez está legitimando sua ação e as dos que o acompanharam", afirmou o historiador Juan Romero, da Universidade de Zulia, na Venezuela. "E essa legitimação é necessária em momentos eleitorais como o de agora", explicou Romero, lembrando que o presidente já começou a mobilizar seus partidários para a campanha das eleições de 7 de outubro.

Falta de criatividade. Na terça-feira, Chávez defendeu a comemoração da data, afirmando que a festa ocorreria apesar das críticas de opositores. O presidente ainda disse que, na época da tentativa do golpe, a Venezuela estava "saqueada e humilhada".

"Quem quiser me condenar, que me condene", disse o líder venezuelano. "Cito Fidel (Castro) de novo: 'Que a burguesia me condene. Condene-me quem quiser me condenar. A história me absolverá'."

"Chávez poderia ter sido pelo menos original na hora de defender a comemoração de uma tentativa de golpe", afirmou Omar Noria, cientista político da Universidade Central da Venezuela.

"Ao tentar legitimar o golpe, o presidente está falsificando a história do país e justificando a ingerência contra governos."