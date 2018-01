Oposição vence as eleições na Espanha O Partido Socialista (PSOE), liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, ganhou neste domingo as eleições gerais da Espanha, anunciou o ministro do Interior, Angel Acebes. Computados 85% dos votos, a oposição vence com larga margem o governista Partido Popular, do presidente José Maria Aznar. O porta-voz do governo, Eduardo Zaplana, felicitou "muito sinceramente o Partido Socialista pelo triunfo das eleições", Segundo ele, o governo irá "colaborar na período de transição dando todas as facilidades" aos vencedores. O secretário de organização do Partido Socialista, José Blanco, anunciou que o partido "está em condições de assumir o governo da Espanha. "É uma vitória clara", disse. "Esta vitória é "homogênea" em toda a Espanha e com um "importante crescimento" em todas as Comunidades Autônomas e cidades, afirmou. Com 93,40% dos votos apurados, o PSOE obteve 42,83% dos votos, o que representa 163 cadeiras, enquanto o Partido Popular (PP) de Aznar, com 37,64% ficou com 149 cadeiras. A maioria absoluta no Parlamento espanhol é obtido com 176 cadeiras. O PP tinha 183 cadeiras na legislatura anterior.