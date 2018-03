Oposição vence eleição parlamentar Com 99% das urnas apuradas, a Comissão Eleitoral da Polônia divulgou ontem os resultados parciais das eleições parlamentares de domingo, que confirmaram a vitória do partido oposicionista Plataforma Cívica, do liberal Donald Tusk. No entanto, apesar da vitória, a legenda não obteve maioria absoluta e terá de fazer acordos para governar o país. Tusk não confirmou se será ou não o novo premiê e disse que a decisão será tomada apenas após a convenção do partido, no dia 10.