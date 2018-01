Oposição vence eleições parlamentares em Taiwan Os partidos favoráveis à independência de Taiwan sofreram uma derrota nas eleições parlamentares de hoje, um resultado que deverá agradar os líderes chineses, indignados pelo afastamento da ilha de seu objetivo de unificação. A coalizão que inclui o partido do presidente Chen Shui-bian era amplamente favorita para aumentar seu controle no Parlamento e possivelmente obter uma maioria absoluta. Mas a oposição, que estava desorganizada e dividida, obteve a maioria parlamentar. A oposição ganhou 90 das 176 cadeiras, enquanto que o grupo do presidente venceu 76 vagas, informou a Comissão Central de Eleições. As 10 cadeiras restantes ainda estão sendo contadas. Cheng Wen-tsan, porta-voz do partido do governo, reconheceu a derrota. "Não conseguimos nosso objetivo", afirmou.