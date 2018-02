Oposição vence eleições parlamentares na Islândia A oposição de centro-direita venceu as eleições parlamentares realizadas neste sábado, segundo dados finais divulgados pelo comitê eleitoral. O Partido da Independência ficou com 26,7% dos votos, recebendo assim 19 cadeiras no Parlamento, e seu líder, Bjarni Benediktsson, deve tentar formar um governo com o Partido Progressista, que obteve 24,4% do eleitorado e também conquistou 19 assentos no Legislativo.