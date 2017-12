Oposição vence no Kuwait e nenhuma mulher se elege A oposição kuwaitiana, liderada pelos reformistas islâmicos, venceu as eleições parlamentares de quinta-feira, nas quais as mulheres, que puderam votar e se candidatar pela primeira vez, não conseguiram nenhuma das 50 cadeiras em disputa, segundo a imprensa do emirado. O Parlamento kuwaitiano tem poderes legislativos e pode impor limites ao governo, liderado pela família real al-Sabah. Segundo a Constituição, o Gabinete deve renunciar no sábado para permitir a formação de um novo governo, o que deve acontecer dentro de duas semanas.