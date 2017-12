Oposição vence primeiro turno das eleições na Ucrânia O candidato oposicionista Viktor Yushchenko venceu o primeiro turno das eleições presidenciais da Ucrânia com uma vantagem de apenas 0,55 ponto porcentual sobre o primeiro-ministro Viktor Yanukovich, informou a Comissão Eleitoral Central. As projeções divulgadas após o fechamento das urnas indicavam vitória do governista, mas apenas hoje, dez dias depois da votação, as autoridades eleitorais anunciaram o resultado oficial. Como nenhum dos dois obteve mais de 50% dos votos, o segundo turno foi marcado para 21 de novembro. Yushckenko é um reformista pró-Ocidente apoiado pelos Estados Unidos, enquanto Yanukovich que manter relações mais próximas com a Rússia.