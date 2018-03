Oposição venceu eleições no Japão, apontam pesquisas Candidatos de oposição venceram os do partido do primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, em duas da três eleições cruciais realizada neste domingo, segundo pesquisas de boca-de-urna. Embora não alterem a relação de força no Parlamento, onde a coalizão oficialista conserva a maioria em ambas as câmaras, os resultados refletem a crescente perda de popularidade de Koizumi e a debilidade de seu governo. As derrotas significam um novo e duro revés para Koizumi, principalmente num momento em que o primeiro-ministro tenta recuperar o apoio do público, reviver planos de reforma política e ressuscitar um Partido Liberal Democrata, afundado em escândalos. Segundo as pesquisas, na província de Niigata, o independente Takahiro Kuroiwa venceu o oficialista Ichiro Tsukada por 541.881 votos contra 342.207 na disputa de um lugar no Senado. Em Tokushima, o opositor Tadashi Ota venceu as eleições para governador do candidato do Partido Liberal democrata Junko Kawachi por 160.656 votos a 143.637. O único candidato do governo a vencer foi Masatoshi Ishida, que derrotou o opositor Takeshi Kishimoto na disputa de um lugar na Câmara dos Deputados por 71.631 votos a 60.398. Os resultados oficiais das eleições de domingo deverão ser anunciados amanhã. A coalizão governista tem 279 cadeiras sobre um total de 480 na Câmara dos Deputados e 138 sobre 247 no Senado.