Oposição venezuelana promoverá passeata contra Chávez A oposição venezuelana sairá amanhã às ruas de Caracas para exigir a renúncia do presidente Hugo Chávez. A passeata está sendo aguardada com ansiedade, já que será a primeira vez que a oposição tentará chegar ao palácio presidencial depois dos distúrbios de 11 de abril, nos quais morreram 18 pessoas e que precipitaram a saída temporária de Chávez do poder. A oposição anunciou que cerca de 1 milhão de pessoas participarão da passeata para protestar contra a lentidão nas investigações das mortes de abril, e para pedir a saída do presidente. O vice-presidente José Vicente Rangel descartou hoje que o governo vá decretar estado de emergência como parte de ações preventivas. "Os cidadãos podem ter certeza de que a marcha vai ser totalmente garantida, que serão respeitados os direitos dos cidadãos", afirmou. Este foi um dos compromissos assumidos por Chávez com o ex-presidente americano Jimmy Carter, que visitou esta semana o país. Rangel declarou à tevê Globovisión que Chávez não estará amanhã no palácio presidencial porque viajará para a cidade de Maracay, a fim de participar de uma cerimônia de graduação de suboficiais. Ele adiantou que o ministro do Interior, Diosdado Cabello, poderá receber uma delegação dos manifestantes, que entregará cerca de 100.000 cartas recolhidas por uma organização civil pedindo da renúncia de Chávez. O vice-presidente disse que o governo recorrerá a um decreto de 1992 que declara como zona de segurança áreas adjacentes ao palácio presidencial, a fim de limitar o acesso de manifestantes à sede do poder Executivo e evitar violências semelhantes às de abril. Autoridades da Igreja católica advertiram hoje que o país vive uma "verdadeira emergência nacional" devido aos fortes confrontos entre o governo e a oposição. A Conferência Episcopal venezuelana pediu a todos os setores para "desterrar o ódio" e "favorecer um acordo nacional" que tire o país da profunda crise em que se encontra.