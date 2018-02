Oposição venezuelana rejeita mediação de Carter O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter ofereceu-se para intermediar pessoalmente uma reunião entre o presidente Hugo Chávez (de tendência esquerdista) e seus inimigos, mas a oposição venezuelana recusou o convite nesta segunda-feira. "Dissemos ao ex-presidente Jimmy Carter que não faremos parte de um circo", afirmou Antonio Ledezma, chefe do partido Aliança do Bravo Povo. "É preciso haver um sinal honesto de que Chávez quer um diálogo sincero." Carter chegou sábado à Venezuela, a convite de Chávez, para uma missão de quatro dias, a fim de salvar as conversações de reconciliação, patrocinadas pelo governo. As conversações começaram depois de um golpe fracassado, em abril. Carter exortou os líderes da oposição a encontrarem-se com Chávez na terça-feira, segundo afirmaram os líderes. Políticos, homens de negócios e líderes trabalhistas abandonaram as negociações do governo, e muitos venezuelanos temem que o impasse político e o estado da economia, que está em processo de deterioração, produzam uma explosão social.