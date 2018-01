Oposição venezuelana vai dividida às eleições Uma divisão dentro da aliança da Coordenadoria Democrática (CD) veio à tona hoje depois que esta organização de oposição ao presidente Hugo Chávez não inscreveu candidatos únicos para as eleições regionais de agosto. Os diferentes grupos políticos que integram a CD apresentaram separadamente ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) mais de 300 nomes às disputas para governadores e prefeitos. O processo de inscrição de candidatos será encerrado à meia-noite de hoje. O prefeito opositor de Caracas, Alfredo Peña, disse que o fato de a CD não ir unida às eleições representa um dano ao país pois contribui para aumentar o clima de confronto interno e para debilitar a oposição diante do governo, que, por sua vez, apresentou apenas candidatos únicos. No entanto, Peña, que inscreveu sua candidatura à reeleição, se mostrou confiante de que as rivalidades surgidas dentro da CD sejam superadas em breve. O governador do Estado de Miranda, Enrique Mendoza, também da oposição, desestimou as disputas e afirmou que a "prioridade" da oposição é o referendo para retirar o mandato de Chávez. A diretora suplente da CNE, Tibisay Lucena, afirmou que o poder eleitoral estima que o oficialismo e a oposição inscreverão cerca de 2.000 candidatos para os 609 cargos em disputa.