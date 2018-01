Oposicionista vence eleições presidenciais na Romênia O prefeito de Bucareste e candidato oposicionista,Traian Basescu, venceu o segundo turno das eleições presidenciais da Romênia, realizado domingo. Em seu discurso de vitória, segunda-feira, Basescu reiterou as promessas de campanha de combater a corrupção e preparar o país para integrar-se à União Européia a partir de 2007. Basescu prometeu também combater a pobreza e restaurar a liberdade de imprensa. Seu oponente, o primeiro-ministro Adrian Nastase, reconheceu a derrota. ?É a decisão do povo romeno e a respeito?, disse Nastase. Basescu obteve 51,23% dos votos e Nastase, 48,77%. Candidato do Partido Social Democrata (PSD), Nastase havia vencido o primeiro turno, disputado dia 28 de novembro, com 41% dos votos. Basescu, da aliança de centro-direita, obteve 34%. A oposição e organismos não-governamentais denunciaram irregularidade, o que aumentou a presença de observadores internacionais no segundo turno. Basescu, 53 anos, afirmou também que consolidará os laços com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, para garantir a segurança da Romênia, e manterá boas relações com Ucrânia, Rússia e outros países da antiga União Soviética. A vitória de Basescu representa duro golpe aos sucessores do comunismo romeno, que governaram o país por quase todo o período a partir da revolução de 1989.