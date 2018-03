Oposicionistas se concentram em praça na Venezuela Opositores do governo do presidente Hugo Chávez continuavam concentrados, no início da manhã, na Praça Francia, em Altamira, atendendo ao apelo por desobediência civil realizado ontem por 14 militares de alta patente. Segundo informa o site do jornal El Universal, de Caracas, desde ontem à noite 15 oficiais da ativa de diferentes patentes responderam ao chamado feito pelos militares para que os membros ?institucionalistas? das Forças Armadas se apresentem na Plaza Francia, em Altamira, para manifestar sua desobediência e protesto contra o regime do presidente Hugo Chávez. Um número considerável de pessoas ? diz o jornal ? permanece na praça, com bandeiras e cartazes de apoio aos oficiais contrários a Chávez.