Opositor acusa Maduro de uso eleitoral do último ato dos funerais de Chávez Na última etapa do velório público do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o caixão com o corpo do líder foi trasladado ontem da Academia Militar do Forte Tiúna para o Quartel da Montanha, no bairro de 23 de Enero, um dos principais redutos chavistas da capital. Sob críticas do candidato da oposição à presidência, Henrique Capriles, que acusou o governo de usar politicamente o evento, líderes chavistas exaltaram os feitos do presidente.