Opositor de Saddam diz que ex-presidente continua no Iraque Saddam Hussein e pelo menos um de seus filhos, Qusay, estão vivos e em deslocamento constante pelo Iraque, afirmou nesta segunda-feira, em entrevista à rede BBC, o líder do opositor Congresso Nacional Iraquiano, Ahmed Chalabi. Ele disse que tem recebido informações sobre o paradeiro do ditador deposto. Mas os dados sobre seus movimentos só têm chegado "em média, de 12 a 24 horas depois de ele (Saddam) ter deixado o local", acrescentou. "Estamos acompanhando seus passos", declarou Chalabi. "Recebemos informações de inteligência sobre Qusay ontem (domingo). Soubemos que na noite anterior ele esteve em Adhamiya." O destino de Saddam, de seus dois filhos - Qusay e Uday - e dos principais dirigentes de seu regime continua um mistério.