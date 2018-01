Opositor derrotado por Chávez em 2006 volta à Venezuela e é preso

CARACAS - O ex-candidato opositor à presidência da Venezuela Manuel Rosales foi preso nesta quinta-feira, 15, no Aeroporto Internacional de Maracaibo assim que retornou voluntariamente ao país num voo proveniente de Aruba. Ele é acusado de corrupção e vivia no exílio desde 2009.

Mais cedo, sua mulher, Eveling Trejo disse que o ex-candidato derrotado por Chávez nas eleições de 2006 retornava ao país para buscar uma mudança na Venezuela.

“Manuel está voltando para dizer ao povo: vamos participar e buscar a mudança”, disse Eveling. “Só os políticos não podem mudar a Venezuela.”

A Procuradoria-Geral da Venezuela pediu a prisão do opositor em 2009, quando o acusou de desviar recursos do governo do Estado de Zulia. Ele diz que as acusações são políticas.

Rosales se junta agora a outros opositores presos na Venezuela, como Leopoldo López e Antonio Ledezma.