Opositor diz que visita de Ahmadinejad à Venezuela é uma 'vergonha'

CARACAS - O pré-candidato opositor à presidência da Venezuela Diego Arria disse nesta sexta-feira, 6, que é "uma vergonha" a visita que o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, irá realizar ao país no próximo domingo.

"Nos prejudica a associação com o regime do Irã, ainda mais, quando a comunidade europeia está a ponto de estabelecer uma sanção" ao país, declarou Arria, em uma coletiva de imprensa da aliança Mesa da Unidade Democrática (MUD).

Ele ainda rechaçou "a intenção do presidente Hugo Chávez de colocar a Venezuela em um conflito que não convém aos interesses" nacionais.

A visita de Ahmadinejad estava prevista para acontecer em setembro, mas foi cancelada por conta do estado de saúde do mandatário venezuelano, que foi diagnosticado com um câncer na região da pélvis em junho do ano passado.

A visita do líder iraniano a Caracas é apenas parte de um giro pela América Latina que também inclui Nicarágua, Cuba e Equador. A Venezuela e o Irã mantêm acordos de cooperação nas áreas econômica, financeira, industrial, de defesa e de construção, entre outras.