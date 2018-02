Opositor fica próximo da vitória em eleição ucraniana O candidato Viktor Yanukovich, visto como próximo da Rússia, estava na manhã de hoje (horário de Brasília) no caminho para tornar-se o novo presidente da Ucrânia. Com a apuração em 86,7%, Yanukovich aparecia com 48,6% dos votos, enquanto a primeira-ministra Yulia Tymoshenko tinha 45,8%, informou a Comissão Central Eleitoral. Ela - que é considerada como mais favorável à integração com a União Europeia (UE) - ainda não admitiu a derrota na eleição realizada ontem. O comparecimento às urnas foi de 69%.