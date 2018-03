Opositor ganha eleição presidencial no Chipre O líder oposicionista greco-cipriota Tassos Papadopoulos ganhou as eleições presidenciais deste domingo. Contrariando as expectativas, Papadopoulos venceu usando como plataforma eleitoral os votos da população que teme que os planos de paz de reunificar a ilha venham a dar muito aos turcos-cipriotas. Papadopoulos venceu com 51,5% dos votos enquanto Glafcos Clerides, que já ganhou dois mandatos presidenciais, ficou com 38,8%. Havia dez candidatos.