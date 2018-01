Opositor precisa explorar cisões no peronismo Com uma campanha sem agressões pessoais que impressionou a Argentina e levou a um segundo turno disputado, Mauricio Macri, o prefeito de Buenos Aires, também preparou outra surpresa ao criar uma cisão no movimento liderado por Cristina Kirchner. As pesquisas davam Daniel Scioli como favorito, mas as preferências passaram para Macri, principalmente depois que uma estrela em ascensão no seu partido, Maria Eugenia Vidal, a vice-prefeita de Buenos Aires, derrotou Aníbal Fernández, chefe de gabinete de Cristina, na eleição para o cargo de governador da Província de Buenos Aires.